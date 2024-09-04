Китай, Индия и Турция являются лидерами по товарообороту с РФ — ФТС
10:20 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наибольший товарооборот у России отмечен с Китаем, Индией и Турцией, тогда как до санкций в лидерах были страны Евросоюза. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил ТАСС заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин.
«Китай, Индия, Турция, если из зарубежных», — сказал он, отвечая на вопрос об основных участниках товарооборота после введения санкций против РФ.
«Ушли у нас, безусловно, многие страны Евросоюза. Нидерланды, которые переваливали наши энергоносители, ушли вообще из списка топовых стран. Также Германия, Греция, Бельгия. Все, они уже отсутствуют», — добавил Ивин. По его словам, уход из лидеров по товарообороту с РФ стран Евросоюза был постепенным.
«За два года мы их уже в десятке топовых стран не видим», — пояснил он.
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