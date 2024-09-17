К отражению ударов западным оружием вглубь РФ нужно тщательно готовиться — Медведев

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости готовиться к отражению ударов по территории России западным оружием.

В публикации в телеграм-канале он обратил внимание на высказывания западных представителей по поводу ударов по РФ: «В последнее время всякая гнусная мразь типа различных джонсонов, боррелей и прочей русофобствующей нечисти активно призывает к ударам „вглубь России“ с использованием потенциала НАТО».

«Очевидно, что и сейчас для таких ударов со стороны Запада нет ограничений и к их отражению нужно тщательно готовиться», — подчеркнул Медведев.