Экспедиция «Роснефти» обнаружила на западном Таймыре субпопуляцию северного оленя
13:21 17.09.2024
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Установленные на оленях спутниковые метки позволили
отследить маршруты миграции животных.
Фото с сайта www.rosneft.ru
Во время научных работ использовался водный транспорт и самолет-амфибия. Протяженность лодочных маршрутов экспедиции по изучению дикого северного оленя составила более 2800 км, авианаблюдения проведены на площади в 360 тыс. кв км. На острове Сибирякова была обнаружена субпопуляция оленей численностью не менее 100 особей. Возникновение и заселение островных популяций очень интересует ученых. Обычно на острова олени попадают по льду, но в нынешнем году специалисты СФУ зарегистрировали случай преодоления оленем водного пространства в 12 км.
Направленные «Роснефтью» экспедиции изучают диких северных оленей с 2014 года. За десять лет удалось провести масштабные наземные и авиационные учеты животных в Эвенкии и на Таймыре. Ученые устанавливали на оленей спутниковые метки, что позволило впервые проследить полный годовой цикл миграции животных, а также выявить сезонные особенности поведения.
Полевые работы на западном Таймыре были организованы в рамках программы «Роснефти» по сохранению биоразнообразия, которая называется «Тамура». Проект выполняет Арктический научный центр «Роснефти». В 2024-2027 годах на полуострове Таймыр планируют исследовать карскую субпопуляцию белого медведя, птиц, а также рыб в устье реки Енисей. За четыре года планируется устроить десять экспедиций. Арктический научный центр за 12 лет провел уже более 50 экспедиций, в ходе которых ученые исследовали гидрометеорологические, геологические и биологические особенности Арктики. Это позволило собрать уникальные данные о климатических особенностях, природе и животном мире региона
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