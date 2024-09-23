На Украине вступил в силу закон о запрете УПЦ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) вступил в силу на Украине.

Подписанный президентом страны Владимиром Зеленским 24 августа закон требует от канонической церкви в течение девяти месяцев разорвать связи с Русской православной церковью (РПЦ). В частности, как пояснял ранее глава Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести Виктор Еленский, власти Украины добиваются выхода епископата УПЦ из состава Синода РПЦ. Через девять месяцев государство запустит процесс лишения УПЦ статуса юридического лица, отмечал депутат Верховной рады от фракции партии «Европейская солидарность» Ростислав Павленко.