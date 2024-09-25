Россия за мир, но против принуждения к миру без выполнения требований — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россию невозможно «принудить к миру», как-то предлагает сделать руководитель Украины Владимир Зеленский. Москва сама выступает за скорейшее урегулирование, но с учетом своих требований, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Позиция, основанная на попытке принуждения России к миру, является абсолютно фатальной ошибкой. „Принудить Россию к миру“ невозможно. Россия является сторонницей мира. Но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией. Но без достижения этих целей принудить ее невозможно», — подчеркнул представитель Кремля.