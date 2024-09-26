В Петербурге задержаны два владельца хостелов за незаконную легализацию 900 мигрантов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге двух владельцев сети хостелов, подозреваемых в незаконной легализации не менее 900 мигрантов с 2023 года. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По имеющимся данным, супруги содержали пять недорогих гостиниц в разных районах города, где массово регистрировали мигрантов, которые фактически там не проживали. Нелегалы из среднеазиатских государств работали преимущественно на стройках», — написала она в телеграм-канале.

Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Задержанные арестованы.

