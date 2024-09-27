Сбер: Необходимые инвестиции в энергоотрасль составят более 26 триллионов рублей до 2042 года

13:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин выступил модератором делового завтрака «Энергия нового дня: симфония света» с участием руководителей ведущих компаний страны – производителей и поставщиков электроэнергии. Эксперты обсудили энергетическую стратегию страны в условиях удорожания строительства и модернизации инфраструктуры, дефицита бюджета и жесткой монетарной политики. Дискуссия состоялась на форуме «Российская энергетическая неделя».

Александр Ведяхин представил доклад о текущем положении дел в российской энергетике. Он отметил, что, на первый взгляд, в отрасли все стабильно. Доля в ВВП высока, оборот – почти 10 трлн рублей, число занятых – 1,6 млн человек. Стабильные цены, чистый долг, хорошая EBITDA.

«Тем не менее в 2024 году мы столкнулись с локальным дефицитом мощности в южной части страны и на юго-востоке Сибири, – отметил Александр Ведяхин. – При существующей динамике к 2042 году практически по всей территории страны возникнет заметный энергодефицит. И он непреодолим без колоссальных инвестиций, которые необходимо сделать в ближайшие 18 лет и даже быстрее, потому что требуется время, чтобы выйти на запланированную мощность. Необходимо вложить более 26 трлн руб. Инвестиции должны поступить в ТЭС, АЭС, возобновляемые источники энергии и гидроэлектростанции».

Растут удельные затраты строительства единицы генерации, подчеркнул Александр Ведяхин. Себестоимость одной единицы мощности теплоэлектростанций на газе и угле с 2020-го по 2024-й год выросла в два раза, атомная энергетика прибавила 30%, ветер – 50%, солнце – 30%. Потребуется гораздо больше инвестировать, чтобы получить те же самые результаты. К тому же нужно учитывать инфляцию.

«Доступная тарифная выручка покрывает потребности в строительстве всего лишь на 8%. Очевидно, для реализации инвестиционной программы потребуется кредитное плечо, – подчеркнул Александр Ведяхин. – Обычно банки дают 80 на 20%, но здесь даже до нормального кредитного плеча сложно дотянуться. И надо понимать, какой будет процентная ставка. При прогнозируемой ставке в 15% в итоговой себестоимости энергии 38% составит стоимость обслуживания кредитов. Это много, и это большой вызов. С одной стороны, нельзя без кредитов. С другой стороны, кредиты дорогие. Всё это ложится на стоимость производства и, естественно, стоимость электроэнергии для конечного потребителя».

«На горизонте 2042 года, если мы пойдем по консервативному сценарию, опираясь на собственную выручку, то вместо требуемых 92 гигаватт получим всего лишь 7,5 гигаватта мощности. Это явно меньше, чем нужно, – отметил Александр Ведяхин. – Если пойдем по той инфляции, на которую можно ориентироваться исходя из документов Центробанка и правительства, получается примерно 20-21 гигаватт мощности. А строительство 92 гигаватт повлечет за собой значительно больший рост инфляции за указанный период. Таким образом, мы зажаты, с одной стороны, необходимостью увеличения мощностей, с другой стороны – высокой стоимостью их строительства, а значит, и высокими ценами для конечных потребителей».

После своего выступления Александр Ведяхин предложил аудитории ответить на вопрос «Какие факторы вы считаете ключевыми для обеспечения долгосрочной стабильности в отрасли?». По итогам голосования в топ-3 вошли финансирование (37%), кадры (27%) и государственные программы (15%).

«Сбербанк намерен наращивать свою долю в электроэнергетике. Системных проблем с обслуживанием кредитов нет. Конкуренция за портфель ввиду устойчивости отрасли на фоне внешних воздействий выросла. Сегодня у нас на рассмотрении перечень приоритетных проектов объемом более 1 трлн руб.», – добавил Александр Ведяхин.