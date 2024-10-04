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Борис Джонсон заявил, что Трамп не допустит «падения Украины» в случае победы на выборах

10:00 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не допустит падения Украины в случае победы на выборах в ноябре. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Великобритании (в 2019–2022 гг.) Борис Джонсон в интервью газете The Daily Telegraph.

«Очень важно, что мы понимаем, что борьба Украины абсолютно экзистенциальна для свободы и демократии в Европе. Если Украина падет, то это полная катастрофа. И он (Трамп — прим. ТАСС) понимает это. Я не думаю, что он захочет остаться в истории как парень, который начал свой второй президентский срок не с того, чтобы снова сделать Америку великой, а с того, чтобы сделать снова великим Советский Союз», — заявил Джонсон.

Бывший британский премьер выразил мнение, что РФ не начала бы специальную военную операцию на Украине, если бы вашингтонскую администрацию возглавлял Трамп.

«Одним из достоинств Трампа является его полная непредсказуемость. Вот почему я смотрю на то, что он реально делал на международной арене, и сравниваю это с тем, что люди говорят о нем. Он выслал 60 российских шпионов. Он вел себя гораздо жестче в отношении Сирии, чем администрации демократов. Он был жестче в отношении Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана — прим. ТАСС). Он дал украинцам ракеты Javelin», — подчеркнул Джонсон.

Трамп ранее неоднократно утверждал, что готов урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.

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