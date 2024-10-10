0
0
151
НОВОСТИ

Брюссель разрушил основу конкурентоспособности ЕС, отказавшись от газа из РФ — Сийярто

14:12 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Евросоюза разрушили основы конкурентоспособности экономики стран объединения, по идеологическим причинам отказавшись от поставок газа из России. Такое мнение выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на Петербургском международном газовом форуме.

«Некогда существовала твердая основа европейской экономики, она могла быть конкурентоспособной в глобальном плане. В основе было два столпа: наличие мощных технологий и доступ к дешевым природным ресурсам с востока (из России — прим. ТАСС). <…> В последние годы были приняты определенные решения в Брюсселе, и основа мощной экономики была разрушена», — сказал он. Главная проблема, по словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, состоит в том, что лица, принимающие решения на уровне ЕС, «рассматривают вопросы поставки энергоносителей на основе идеологии».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
7884
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
8285
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
7749
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
7975
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
7895
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
7909
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
7879
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
7900
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
7837
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
7821

Возврат к списку