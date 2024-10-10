Брюссель разрушил основу конкурентоспособности ЕС, отказавшись от газа из РФ — Сийярто

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Евросоюза разрушили основы конкурентоспособности экономики стран объединения, по идеологическим причинам отказавшись от поставок газа из России. Такое мнение выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на Петербургском международном газовом форуме.

«Некогда существовала твердая основа европейской экономики, она могла быть конкурентоспособной в глобальном плане. В основе было два столпа: наличие мощных технологий и доступ к дешевым природным ресурсам с востока (из России — прим. ТАСС). <…> В последние годы были приняты определенные решения в Брюсселе, и основа мощной экономики была разрушена», — сказал он. Главная проблема, по словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, состоит в том, что лица, принимающие решения на уровне ЕС, «рассматривают вопросы поставки энергоносителей на основе идеологии».