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Нехватка внутривенных растворов вынуждает больницы в США откладывать операции — NBC

16:00 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нехватка внутривенных растворов, необходимых для поддержания водного баланса и компенсации кровопотерь организма во время операций, вынуждает лечебные учреждения по всей территории США откладывать плановые хирургические вмешательства и другие процедуры. Такая ситуация была вызвана временным закрытием пострадавшего от урагана «Хелен» завода крупнейшего в стране производителя внутривенных растворов Baxter International, сообщил телеканал NBC News.

Некоторые американские лечебные учреждения начинают переносить «неэкстренные операции», связанные с заболеваниями, «не требующими немедленного лечения», информирует телеканал, ссылаясь на заявление представителя Ассоциации больниц штата Миннесота. По его словам, «поставщики медицинских услуг обеспокоены ограниченным предложением [внутривенных растворов] и сроками возобновления работы завода Baxter в Северной Каролине».

Как сообщает NBC News, во вторник компания B. Braun Medical, второй по величине производитель внутривенных растворов в стране, объявила о временном закрытии двух своих предприятий в штате Флорида в связи с приближением урагана «Милтон».

На долю компании Baxter приходится около 60% рынка внутривенных жидкостей в США. Большинство больниц страны зависят от поставок компании, продукты которой используются для доставки лекарств или воды с электролитами в кровоток пациентов. Смена поставщика может стать сложной задачей для лечебных учреждений, поскольку контракты заключаются с производителями на несколько лет вперед.

По информации NBC News, в понедельник Американская ассоциация больниц, представляющая интересы 5 тыс. больниц и других учреждений здравоохранения, направила письмо, в котором призвала президента Джо Байдена объявить чрезвычайную ситуацию в стране из-за дефицита внутривенных жидкостей.

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