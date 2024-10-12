За ночь над регионами РФ уничтожены и перехвачены 47 БПЛА

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над тремя регионами РФ и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских БПЛА самолетного типа. 17 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 16 — над акваторией Азовского моря, 12 — над территорией Курской области, два над территорией Белгородской области», — сказали там.