Годовой план комплектования ВС РФ контрактниками выполнен на 78% — Медведев

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовой план комплектования Вооруженных сил (ВС) РФ военнослужащими по контракту, по данным на середину октября, выполнен на 78%, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, назвав эти темпы приличными.

«Мы сегодня продолжим с вами работу над комплектованием вооруженных сил контрактниками. По состоянию на середину месяца текущего года установленное годовое задание выполнено на 78%. Темпы в общем и целом достаточно приличные», — сообщил Медведев на профильном совещании. Видеозапись опубликована на его странице «ВКонтакте».