Годовой план комплектования ВС РФ контрактниками выполнен на 78% — Медведев
17:40 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Годовой план комплектования Вооруженных сил (ВС) РФ военнослужащими по контракту, по данным на середину октября, выполнен на 78%, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, назвав эти темпы приличными.
«Мы сегодня продолжим с вами работу над комплектованием вооруженных сил контрактниками. По состоянию на середину месяца текущего года установленное годовое задание выполнено на 78%. Темпы в общем и целом достаточно приличные», — сообщил Медведев на профильном совещании. Видеозапись опубликована на его странице «ВКонтакте».
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