Медведев назвал ослабление Запада и распад США задачами для России
13:20 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия должна ослаблять Запад вплоть до распада США или как минимум создавать полноценный противовес Штатам, как это было в годы СССР. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
Он процитировал высказывание Федора Тютчева о том, что единственно верная политика России по отношению к западным странам это — «не союз с той или иной из этих держав, а разъединение, разделение их», потому что только тогда представители Запада перестают быть для Москвы враждебными — «по бессилию, разумеется, никогда — по убеждению». «К сожалению, за прошедшие 160 лет ничего не изменилось. И задачи остаются прежними — максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы», — констатировал Медведев.
Политик заметил, что России в этом помогают и сами США, «ведь их цель — господство над Старым Светом (впрочем, как и над всем остальным миром)». «А дальше цель может быть только одна — распад самих США. Либо — как минимум — создание полноценного противовеса Америке, как это было в период существования Союза ССР и Варшавского договора. И здесь уже видны перспективы нового баланса: ШОС, БРИКС, иные региональные союзы, всемерное развитие отношений со странами глобального Юга», — описал тенденции замглавы Совета безопасности РФ.
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