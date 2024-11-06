ХАМАС потребовало от новой администрации США прекратить поддержку Израиля
15:12 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинское движение ХАМАС, комментируя победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, потребовало от новой американской администрации прекратить поддержку Израиля. Соответствующее заявление опубликовано в официальном телеграм-канале ХАМАС.
«Мы требуем положить конец слепой поддержке Израиля в военной и политической сферах, а также призываем новую администрацию США признать законные права палестинского народа», — говорится в документе. ХАМАС подчеркнуло, что, по мнению его сторонников, новый хозяин Белого дома «должен будет понимать, что палестинцы продолжат сопротивление оккупации и не примут сценариев, которые умаляли бы их свободу и право на самоопределение».
НОВОСТИ
- 16:00 06.11.2024
- Победа Трампа вызвала тревогу и «мрачную решимость» в Киеве — Politico
- 15:32 06.11.2024
- Выборы в Молдавии являются эталоном демократической фальсификации — Шойгу
- 15:00 06.11.2024
- Темпы снижения потребления алкоголя в РФ за последний год замедлились — Мурашко
- 14:32 06.11.2024
- Кремль сделает выводы о Трампе по его первым действиям в должности президента
- 14:12 06.11.2024
- Российские войска освободили Антоновку и Максимовку в ДНР
- 14:00 06.11.2024
- Американцы вернули Трампа в Белый дом без всяких «но» и «если» — FT
- 13:32 06.11.2024
- Около 100 жителей курского приграничья погибли от атак ВСУ с начала вторжения
- 13:20 06.11.2024
- РФ ведет финансовые войны со странами, которые обложили страну санкциями — Силуанов
- 13:05 06.11.2024
- Сырский готовится к отступлению ВСУ из Курской области, считает Безуглая
- 13:00 06.11.2024
- Путин не планирует поздравлять Трампа с победой на выборах президента — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать