ХАМАС потребовало от новой администрации США прекратить поддержку Израиля

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское движение ХАМАС, комментируя победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, потребовало от новой американской администрации прекратить поддержку Израиля. Соответствующее заявление опубликовано в официальном телеграм-канале ХАМАС.

«Мы требуем положить конец слепой поддержке Израиля в военной и политической сферах, а также призываем новую администрацию США признать законные права палестинского народа», — говорится в документе. ХАМАС подчеркнуло, что, по мнению его сторонников, новый хозяин Белого дома «должен будет понимать, что палестинцы продолжат сопротивление оккупации и не примут сценариев, которые умаляли бы их свободу и право на самоопределение».