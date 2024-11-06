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НОВОСТИ

ХАМАС потребовало от новой администрации США прекратить поддержку Израиля

15:12 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское движение ХАМАС, комментируя победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, потребовало от новой американской администрации прекратить поддержку Израиля. Соответствующее заявление опубликовано в официальном телеграм-канале ХАМАС.

«Мы требуем положить конец слепой поддержке Израиля в военной и политической сферах, а также призываем новую администрацию США признать законные права палестинского народа», — говорится в документе. ХАМАС подчеркнуло, что, по мнению его сторонников, новый хозяин Белого дома «должен будет понимать, что палестинцы продолжат сопротивление оккупации и не примут сценариев, которые умаляли бы их свободу и право на самоопределение».

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