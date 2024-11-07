Группа «Море Монро» выступила в Едином пункте отбора на службу по контракту в Москве

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Музыканты группы «Море Монро» побывали в московским Едином пункте отбора на военную службу по контракту. Они выступили перед потенциальными контрактниками и военнослужащими, поступившими на службу в Минобороны. По словам артистов, они впервые побывали в подобном учреждении. «Нам все нравится, - отметили они. - Здесь все очень цивилизованно, дисциплинированно, все на высоком уровне, как и всегда в Москве».

По словам солиста группы Рената Кармакова, его впечатлило количество людей. «Ребята идут абсолютно осознанно, мы это уже видели на Донбассе, у ребят, которые воюют, все написано в глазах. Они знают, зачем там находятся и знают, чем рискуют», – заявил музыкант. Группа исполнила перед посетителями центра несколько песен и пожелала военнослужащим здоровья. «Защищать Родину – это тяжелая профессия, в первую очередь, это физическая работа. Прежде всего, мы желаем нашим героям здоровья и чтобы все вернулись», – отметил солист «Море Монро».



Как уже сообщала «НГ», Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал работать в Москве в апреля 2023 года. Он действует на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Граждан принимают по будням с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Запись на посещение пункта открыта на городском портале mos.ru.

Консультации по поводу службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей предоставляют по телефону 117 на городской горячей линии. Также на вопросы может ответить специальный чат-бот в Telegram - @MskContract_bot.