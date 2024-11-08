В Подмосковье прошел первый российский форум «Культура. Традиции. Наследие»

20:02

Фото Константина Семенца



В Московской области прошел первый российский форум «Культура. Традиции. Наследие». Организатором мероприятия, которое планируют проводить ежегодно, выступил Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» при поддержке Московского областного регионального отделения Союза женщин России и при участии «Высшей школы народных искусств (Академия)», ООО «Торговый дом «Культура дома», а также АНО «Центр основ семьеведения и управления домом».

«Я рада приветствовать всех на площадке нашего форума, для нас большая честь видеть в этом зале столько почетных гостей. Мне очень приятно осознавать, что Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» объединяет все больше сфер. Миссия нашего форума: сохранение и развитие российской культуры и традиций, как части кода национальной идентичности страны. Обсуждение истоков, традиций, исконной культуры приобретает в последнее время все большую популярность и значимость. Надеемся, что наш сегодняшний разговор позволит внести в эту тему новые смыслы. Посмотреть на систему традиционных ценностей, символов, мотивов как на источник, который определяет идентичность народа, его мироощущение и мировосприятие, а также духовно нравственные установки. Наша задача, чтобы форум послужил драйвером для преобразований, для создания возможностей интегрировать элементы традиционных художественных промыслов в жизнь каждой семьи», – сказала председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга», организатор форума Альфия Петрухина.

Форум собрал представители различных творческих объединений и мастеров народных промыслов, а также гостей, среди которых председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России, президент Благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.

На основной пленарной сессии участники обсудили роль народных художественных промыслов (НХП) в формировании национального культурного суверенитета и культурного кода народов России.

«Художественные промыслы – это не просто символ места, где мы родились и выросли, но и важная составляющая культурного кода, которая дает нам уникальную идентичность и объединяющую силу. Народные художественные промыслы должны выйти за рамки сувенира и стать модным и актуальным трендом», – сказала Екатерина Богдасарова.

Важности сохранения и развития НХП, а также необходимости их популяризации уделили особое внимание.

«Народные художественные промыслы становятся все более значимой частью экономики креативных индустрий. В эпоху глобализации и цифровых технологий многие страны стремятся сохранить свою уникальную культуру. Изделия народных промыслов приобретают особую ценность, поскольку отражают самобытность конкретной территории и являются воплощением национальных традиций. Они помогают людям лучше понять свои корни, почувствовать связь с прошлым и найти свое место в быстро меняющемся мире», – отметила сенатор РФ, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, член комиссии Совета Федерации по развитию НХП в РФ Ольга Щетинина.

Для участников была организована выставка народных художественных промыслов, где представлено более 200 уникальных экспонатов, признанных во всем мире. В их числе и те, которыми славится Подмосковье: Жостовская роспись, уникальная лаковая миниатюра Федоскино, а также знаменитые Клинские елочные игрушки.

«Наш форум – это символ объединения всех сфер, ответственных за сохранение традиций, воспитание благополучных и нравственно ориентированных людей. Данный вопрос прорабатывается нами на глубинном уровне, мы начинаем с быта, который окружает каждого с самого детства. Мы работаем с представителями индустрии народных художественных промыслов, призывая вместе нести русскую культуру людям на понятном современном языке», – отметила руководитель комитета «Культура. Традиции. Наследие» Союза промышленников и предпринимателей «Иволга», коммерческий директор «Торговый дом «Культура дома» Александра Пышненко.

Московская область является лидером по объему производства народных художественных промыслов в стране. В регионе работает 19 предприятий, на которых трудятся порядка 1,3 тыс. человек, а также 3 производителя по 8 направлениям НХП. Кроме того, в Подмосковье есть 4 профильных высших учебных заведения, где обучают мастеров.

«В Подмосковье ведется активная работа по популяризации и продвижению народных художественных промыслов. Мы приглашаем предприятия НХП и союз мастеров к участию в различных мероприятиях, среди которых, например, крупнейшая в России выставка «Ладья», гастрономический Сырный фестиваль, ежегодно проходящий в Подмосковье, а также выставки и фестивали в разных регионах нашей страны и за рубежом. А для привлечения в отрасль молодых специалистов министерством разработана программа «Творческая профориентация» для учащихся старших классов, в рамках которой ребята посещают вузы региона, готовящие специалистов в области народных художественных промыслов», – сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Для предприятий НХП в Московской области действуют не только федеральные, но и региональные меры поддержки: налоговые льготы, возмещение затрат на ЖКУ, аренду, участие в выставочно-ярморочных мероприятиях, различные гранты, субсидии и компенсация затрат на оборудование.

«Надеюсь, что форум «Культура. Традиции. Наследие», который проводится в первый раз, станет ежегодным. Промыслы России – это что-то невероятное. Я в восторге от того, как русская культура проникает в наш дом, потому что он во многом формирует личность человека. И хочется, чтобы наши традиции, всю эту красоту, которая нас сегодня окружает, мы внедряли в дом, а не покорялись глобализации. Конечно, культуры разных стран чудесны, но и нам, безусловно, есть чем гордиться, – сказала автор проекта «Дом, как маленькое государство», председатель АНО «Центр основ семьеведения и управления домом» Диана Ходаковская. – Высшая школа искусств, Союз промышленников России в симбиозе способны творить невероятную красоту. Хорошо, что магазины подхватывают эту идею. Благодаря чему люди могут не просто увидеть различные предметы где-то на выставке, но и приобрести их».

Среди тем, которые еще обсудили в рамках форума, были роль семейных ценностей в сохранении традиций и влияние искусственного интеллекта на культуру.

Кроме того, участники смогли познакомиться с эксклюзивной коллекцией одежды, созданной выпускниками и модельерами «Высшей школы народных искусств (Академия)», которая была создана с использованием технологий народных художественных промыслов (вышивки и кружевоплетения).

Также в ходе мероприятия руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, почетный архивист России Елена Малышева и Альфия Петрухина подписали меморандум о сотрудничестве.

В завершение деловой программы состоялось провозглашение создания Международной ассоциации «Научно-образовательное содружество в области традиционного прикладного искусства». Эта организация призвана отстаивать интересы представителей народных художественных промыслов и продвигать предметы искусства художников.