Трамп начал влиять на международные отношения еще до инаугурации — Bloomberg
09:30 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент США Дональд Трамп займет Белый дом лишь 20 января следующего года, однако уже влияет на международные отношения, особенно на Украину и Израиль. Такое мнение выразило в пятницу агентство Bloomberg.
По мнению одного из бывших сотрудников администрации Трампа, будущий президент «будет изначально иметь фору» в международных отношениях, поскольку его считают жестче нынешнего американского лидера Джо Байдена. Из-за этого противники США могут начать заранее менять свою политику, отмечает издание. Часть стран будет исходить из опасений «возмездия» от новой администрации, часть будет пытаться в своих интересах воспользоваться временем, остающимся до того, как Байден покинет пост президента.
Наиболее чувствительными к предстоящей смене американской администрации будут Украина и Израиль, считает Bloomberg. Победа Трампа «изменила риторику Украины и ее видение переговоров», полагает эксперт вашингтонского Атлантического совета (признан нежелательной в РФ организацией) Шелби Мэгид. Она отметила, что Украина «после победы Трампа движется к принятию того факта, что переговоры — это реальность».
Что касается Израиля, победа вице-президента США Камалы Харрис могла бы побудить премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху пойти на некоторые уступки перед ее инаугурацией, победа Трампа же «укрепила премьер-министра» в его подходе к ближневосточному конфликту, пишет Bloomberg.
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