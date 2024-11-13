Действия абхазской оппозиции наносят ущерб республике — депутат ГД
14:32 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Часть абхазской оппозиции, прибегая к запрещенным приемам и ставя под сомнения идущие с Россией переговоры в части инвестиционного соглашения, наносит ущерб не только самой Абхазии, но и ее образу в целом, а также взаимоотношениям республики с РФ. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС депутат Госдумы от Сочинского округа, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Пятеро представителей абхазской оппозиции были задержаны в понедельник вечером, троим из них вменялось мелкое хулиганство. Вскоре их сторонники собрались на акцию протеста в Сухуме на площади Свободы и перекрыли движение по трем мостам. Позднее мост через реку Кодор был открыт, но еще два через реку Гумисту, оставались заблокированными, пока власти не удовлетворили требования об освобождении всех ранее задержанных активистов. После освобождения мосты разблокировали.
«Часть оппозиции, по крайней мере, не стесняется прибегать к запрещенным приемам, которые в Абхазии имеют распространение, то есть пытается „науськивать“ на депутатов, на власть толпу для того, чтобы поставить под сомнения идущие с Россией переговоры и соглашения, которые с ней подписываются в вопросах инвестиций, гарантий собственности и тому подобных вещах, которые до сегодняшнего дня являются запущенными в Абхазии и не дают Абхазии нормально развиваться с привлечением инвестиций, — сказал Затулин. — Собственно говоря, уже не в первый раз оголтелая часть оппозиции избирает именно эту тему, чем, конечно, наносит ущерб не только власти, но и в целом образу Абхазии, взаимоотношениям Абхазии с Россией».
Затулин также связал развернувшиеся накануне события в Абхазии с предстоящими в 2025 году президентскими выборами.
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