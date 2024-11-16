До вступления в должность президента, Трамп не будет встречаться с лидерами других стран - СМИ
18:40 16.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент США Дональд Трамп до официального вступления в должность не будет встречаться с иностранными лидерами и высокопоставленными представителями зарубежных государств. Об этом сообщило японское агентство Киодо.
По данным источников агентства в правительстве Японим, команда Трампа сообщила японской стороне, что было принято решение не проводить личных встреч с иностранными высокопоставленными представителями до официальной инаугурации избранного президента США. При этом стоит отметить, что 15 ноября Трамп в рамках Конференции консервативных политических действий в своей резиденции Мар-а-Лаго встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем.
НОВОСТИ
- 18:25 16.11.2024
- Заложники, захваченные в ресторане в пригороде Парижа, освобождены полицией
- 17:00 16.11.2024
- В пригороде Парижа в ресторане вероятно хозяин заведения взял сотрудников в заложник
- 14:30 16.11.2024
- Желающих поступить в «украинский легион» в Польше почти нет, проект провалился - СМИ
- 14:00 16.11.2024
- Лукашенко: «Белорусы, не понимают. Белорусы рвутся за Gucci, Versace, а надо носить свое…»
- 13:45 16.11.2024
- Президент Абхазии заявил о готовности написать заявление об уходе в отставку
- 13:00 16.11.2024
- Скончалась актриса Светлана Светличная
- 12:45 16.11.2024
- Украина год ждала поставки некоторого оружия со времени согласования в Конгрессе США - Зеленский
- 11:45 16.11.2024
- На итоговом заседании секретарь ЦИК Грузии огласил набранные всеми партиями проценты голосов
- 11:30 16.11.2024
- Шольц заранее согласовал свой звонок Путину с лидерами США, Франции и Британии, и уведомил Зеленского - СМИ
- 11:10 16.11.2024
- Протестная активность наблюдается только в Сухуме – секретарь совбеза Абхазии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать