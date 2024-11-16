До вступления в должность президента, Трамп не будет встречаться с лидерами других стран - СМИ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп до официального вступления в должность не будет встречаться с иностранными лидерами и высокопоставленными представителями зарубежных государств. Об этом сообщило японское агентство Киодо.

По данным источников агентства в правительстве Японим, команда Трампа сообщила японской стороне, что было принято решение не проводить личных встреч с иностранными высокопоставленными представителями до официальной инаугурации избранного президента США. При этом стоит отметить, что 15 ноября Трамп в рамках Конференции консервативных политических действий в своей резиденции Мар-а-Лаго встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем.