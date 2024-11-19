РФ не снимет санкции с Рубио, пока под санкциями США находится Лавров — Песков
09:20 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не снимет санкции с сенатора от Флориды Марко Рубио, выдвинутого избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, пока под санкциями находится глава МИД РФ Сергей Лавров. Это может быть только зеркальный процесс, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями?» — сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли снять с Рубио санкции в качестве жеста доброй воли». «Это может быть только обоюдный процесс», — отметил представитель Кремля.
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