Лукашенко заявил о возможности отключения интернета при повторении событий августа 2020 г.

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о причинах отключения интернета во время событий августа 2020 года в период президентских выборов, а также заявил, что, если события повторятся, власти его отключат вообще.

«Скажу откровенно, что это (отключение интернета — прим. ТАСС) практически всегда было с моего разрешения. Когда у тебя две проблемы, ты начинаешь взвешивать. На этой чаше весов была страна. <…> Если это (события августа 2020 г. — прим. ТАСС) повторится, отключим вообще», — заявил президент в ходе встречи со студентами ряда вузов гуманитарного профиля, его цитирует близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».

Он подчеркнул, что речь тогда шла о судьбе страны. «Что вы думаете, я буду смотреть и молиться, что вы кому-то сообщение не отправили, если страны завтра не будет», — сказал президент.

По его словам, когда возникают проблемы, приходится взвешивать, что важнее. Лукашенко подчеркнул, что если бы в 2020 году страну не удержали, то это могло привести в том числе к войне. «Я понимал, откуда все идет. Через интернет это все шло, из Польши прежде всего <…>. Я понимал, к чему мы можем прийти. У нас была бы война похлеще, чем в Украине. У нас бы это было, было бы жестче», — приводит слова главы государства агентство БелТА.

По словам Лукашенко, если бы тогда власть не устояла и ее захватили оппоненты, в страну в тот же день были бы приглашены войска НАТО, «они уже были заряжены к этому». «Они выдвинулись бы до Смоленска. Ответ какой? Как бы отреагировала Россия? Началась бы война, опять на нашей территории. Я это все понимал», — сказал Лукашенко и еще раз указал на опасность интернета. По его словам, «через интернет идет эта бодяга».

В Белоруссии в 2020 году в связи с акциями протеста наблюдались проблемы с мобильным доступом в интернет.