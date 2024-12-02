Премьер Японии подтвердил, что его страна претендует на четыре курильских острова
12:20 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил, что его страна претендует на четыре острова южной части Курил.
«Проблема принадлежности четырех островов является предметом переговоров о мирном договоре с Россией», — заявил глава японского правительства, отвечая на вопросы в парламенте, подчеркнув, что в этом заключается базовая позиция японской стороны. Исиба также в очередной раз возложил вину за прекращение диалога по этой проблеме на Россию.
Ранее, выступая с программной речью в парламенте, Исиба вновь повторил, что его правительство сохраняет курс на «решение территориальной проблемы и заключение мирного договора» с Россией, несмотря на текущие сложности в японско-российских отношениях.
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