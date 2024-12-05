Использование ископаемого топлива обеспечивает людям высокий уровень жизни - глава "Роснефти"

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На долю ископаемого топлива приходится более 80% всей потребляемой первичной энергии, отметил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, и благодаря именно ископаемому топливу глобальная энергетическая система стала основой современной жизни. Как заявил Сечин на XVII Веронском евразийском экономическом форуме, за последние 200 лет использование углеводородов сделало энергию более доступной. Это, наряду с улучшениями в сфере здравоохранения и питания человека, позволило увеличить продолжительность жизни людей с 30 до 70 лет, а долю населения планеты, живущего в крайней нищете, сократилась с 90% до 10%.

Игорь Сечин напомнил, что в среднем каждый человек потребляет энергию, эквивалентную 800 кг нефти в год, а 95% всех товаров производится из продуктов переработки нефти и газа. В мире действуют более 60 тыс. электростанций, обеспечивающих энергией более 6 млрд человек, а по дорогам ежедневно курсируют 1,5 млрд машин, 98% которых работает на традиционных видах топлива.

Сечин обозначил ряд качеств, делающих нефть, газ и уголь незаменимыми для современного человека. В частности, ископаемое топливо легко транспортировать и в любой момент направить туда, где оно востребовано. В частности, объем энергии, которую можно переместить на 1000 миль за доллар для трубопроводной нефти составляет до 4,4 мегаватт-часа, для трубопроводного газа до 1,2 мегаватт-часа, а для водорода этот показатель составляет лишь 0,2 мегаватт-часа. «Развивая исследования великого русского ученого Петра Леонидовича Капицы, эксперты McKinsey и ученые западных университетов подтвердили, что ископаемое топливо также обладает высокой плотностью потока энергии», - напомнил глава "Роснефти". По этому показателю дизель превосходит водород почти в 30 раз, а газ превосходит ветровую и солнечную энергию в 270 и 70 раз.

Благодаря этим свойствам использование ископаемого топлива обеспечивает гораздо более высокую эффективность инвестиций, измеренную в единицах энергии. По словам главы «Роснефти», по этому показателю угольные и газовые электростанции (энергоотдача от инвестиций - 30 и 28 раз) оказываются более чем в 10 раз эффективнее субсидируемой ветряной и солнечной электроэнергетики (энергоотдача от инвестиций - примерно 4 и 2 раза).