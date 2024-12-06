15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в Курской области остается непростой, но она обязательно будет нормализована и уже близка к развязке. Уверенность в этом высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Ситуация близка к развязке, — подтвердил он, отвечая на соответствующий вопрос. — Время нам покажет, насколько. Эта развязка будет обязательно, и ситуация будет нормализована».