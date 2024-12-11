Умное кольцо Sber позволяет следить за состоянием организма и получать советы от нейросети
17:30 11.12.2024
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Фото пресс-службы Сбера
Отличительная особенность устройства – интеграция искусственного интеллекта от Сбера – нейросетевой модели GigaChat MAX. Нейросеть может вести содержательный диалог с владельцем кольца и давать ему персональные советы, опираясь на глубинные знания в различных экспертных областях, в том числе связанных с медициной.
Главная идея стратегии компании – человекоцентричность. Создавая новые продукты и сервисы, Сбер стремится дать новый полезный опыт пользователям, обеспечить их безопасность и комфорт. Умное кольцо Sber становится воплощением этой стратегии как самый персонализированный и внимательный личный AI-помощник.
Разработчики выбрали форм-фактор кольца, так как именно это носимое устройство отличается высокой точностью сбора данных. Кольцо обеспечивает наиболее плотное прилегание к коже, в сравнении с часами или браслетами; именно на пальцах сосуды расположены ближе всего к коже. Кроме того, кольцо комфортно в носке и не мешает во время сна. При создании девайса использовались сверхпрочные, износостойкие и гипоаллергенные материалы. Умное кольцо Sber весит 5 граммов, работает до 7 дней без подзарядки и доступно в нескольких цветовых решениях: матовый серый и матовый чёрный, серый или черный хром.
Датчики кольца фиксируют все базовые параметры: частоту сердечных сокращений, температуру, сатурацию, движение. А встроенные алгоритмы анализируют их и интерпретируют в виде ключевых показателей: ресурса организма, качества сна, уровня стресса и активности.
Разработчики умного кольца Sber предлагают ориентироваться в первую очередь на такие ключевые метрики, как качество сна и ресурс. Сон в алгоритмической системе девайса выступает важнейшим из показателей, влияющих на здоровье и качество жизни. А ресурс становится совокупной интерпретацией всех показателей, которая оценивает способность организма восстанавливаться после нагрузок, быть продуктивным и устойчивым к стрессам. Владелец умного кольца Sber получает развернутую информацию о состоянии своего организма в удобном мобильном приложении, а искусственный интеллект GigaChat MAX может давать персонализированные рекомендации для коррекции образа жизни и улучшения самочувствия.
Для разработки алгоритмов было проведено более сотни исследований на профессиональном медицинском оборудовании с участием ведущих экспертов в сомнологии и физиологии. В результате, например, компактные датчики кольца в связке с алгоритмами измеряют продолжительность и качество сна с той достоверностью, на которую можно ориентироваться при коррекции образа жизни. Искусственный интеллект GigaChat, лежащий в основе рекомендательной системы умного кольца, был дообучен на медицинских данных и в 2024 году сдал экзамен по специальности «Лечебное дело». Результат – владелец устройства получает корректную информацию о состоянии своего организма и на ее основе может менять свои привычки и режим, чтобы увеличивать ресурс, быть здоровым и продуктивным.
Умное кольцо Sber станет доступно к покупке в начале 2025 года, об открытии продаж будет сообщено в специальной рассылке производителя.
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