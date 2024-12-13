У ВСУ скоро закончатся солдаты для продолжения военных действий — NYT
19:20 13.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев ждут плохие новости, в скором времени у Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут закончиться военные. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные разведывательных служб.
Как отмечается, российские войска продвигаются вперед, Украина же испытывает острую нехватку в живой силе, «у нее скоро закончатся военные». Издание также указывает, что для Киева «это плохие новости».
NYT подчеркивает, что, помимо нехватки военных, перед Киевом может встать вопрос боеприпасов и оружия. Если американская поддержка исчезнет с приходом к власти Дональда Трампа, Европе будет сложно собрать боеприпасы или финансирование на уровне, который позволит Украине продолжать борьбу, считает издание.
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