Нужно найти убийц Кириллова в РФ и уничтожить заказчиков в Киеве — Медведев
20:00 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силовые и правоохранительные органы должны сделать все, чтобы поймать убийц начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и уничтожить заказчиков в Киеве. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время совещания по оборонным госконтрактам.
Он начал мероприятие с темы теракта против Кириллова. «Правоохранительные органы должны найти убийц в России. И нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве. Заказчики эти известны. Это военно-политическое руководство Украины», — подчеркнул Медведев.
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