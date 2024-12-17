Нужно найти убийц Кириллова в РФ и уничтожить заказчиков в Киеве — Медведев

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силовые и правоохранительные органы должны сделать все, чтобы поймать убийц начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и уничтожить заказчиков в Киеве. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время совещания по оборонным госконтрактам.

Он начал мероприятие с темы теракта против Кириллова. «Правоохранительные органы должны найти убийц в России. И нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве. Заказчики эти известны. Это военно-политическое руководство Украины», — подчеркнул Медведев.