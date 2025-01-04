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НОВОСТИ

Для оказания помощи Анапе бизнесменами и предприятиями запущена горячая лния

12:30 04.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Краснодарского края запустили горячую линию для бизнесменов и предприятий, готовых оказать помощь Анапе и Темрюкскому району после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров. Об этом сообщил оперштаб региона.

«Заработала горячая линия для бизнесменов и предприятий, которые готовы оказать помощь Анапе и Темрюкскому району», — говорится в сообщении.

Для предпринимателей, готовых предоставить оборудование, снаряжение, технику или оказать помощь другим образом, в Министерстве экономики Краснодарского края определен ответственный сотрудник. Специалист владеет информацией о текущих потребностях на всех участках ликвидации ЧС и сможет помочь с дальнейшим алгоритмом действий. Он ответит на все вопросы по взаимодействию и скоординирует помощь. Уточняется также, что сбор средств от юридических лиц в поддержку волонтеров продолжается благотворительным фондом «Капельки добра».



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