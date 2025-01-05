Шольц назвал ложным утверждение депутата Бундестага по поводу его планов встретиться с Путным

16:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг утверждение депутата Бундестага Родериха Кизеветтера (Христианско-демократический союз, ХДС) о том, что якобы глава правительства ФРГ в скором времени может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

«Это ложное утверждение. Это крайне неприлично», — сказал Шольц журналистам перед заседанием президиума Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине. По его словам, возмущение словами депутата является оправданным, поскольку проведение такой встречи вообще не рассматривалось.

Шольц также заявил, что новый телефонный разговор с Путиным состоится лишь тогда, когда будет уверенность, что от этого будет «хоть какая-то польза».