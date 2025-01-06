Алиев возложил вину за авиакатастрофу самолета AZAL в Казахстане на «представителей Российской Федерации»

13:20 Источник: Интерфакс

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан требует наказания виновных в крушении самолета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение недалеко от казахстанского Актау.

"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", - сказал Алиев в понедельник на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.

По его словам, сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков.

"Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все встанет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней", - добавил глава государства.