Алиев возложил вину за авиакатастрофу самолета AZAL в Казахстане на «представителей Российской Федерации»
13:20 06.01.2025 Источник: Интерфакс
Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан требует наказания виновных в крушении самолета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение недалеко от казахстанского Актау.
"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", - сказал Алиев в понедельник на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.
По его словам, сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков.
"Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все встанет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней", - добавил глава государства.
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