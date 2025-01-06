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Лукашенко не извинялся перед Зеленским в первые дни СВО – пресс-секретарь президента Белоруссии

17:45 06.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что глава государства Александр Лукашенко не извинялся перед Владимиром Зеленским в первые дни СВО.

«Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что», — подчеркнула она изданию РБК, комментируя заявление Зеленского о том, что белорусский лидер извинялся перед украинским коллегой во время телефонного разговора, который состоялся в первые дни боевых действий.

Эйсмонт отметила, что Лукашенко и Зеленский говорили по телефону в первые дни СВО, а сам разговор состоялся благодаря младшему сыну белорусского президента.

Касаясь сути разговора, она сказала: «Наш президент в первую очередь говорил о том, что конфликт разгорелся на территории Украины, на территории Зеленского, и именно ему по прошествии времени придется больше, чем кому-либо отвечать за гибель людей. Именно поэтому наш президент призывал сесть за стол переговоров, что и было сделано: три раунда переговоров в Беларуси и затем Стамбул».

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