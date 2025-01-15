ВСУ в Курской области направляют на штурм элиту, в том числе ССО — силовики
11:20 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области направляет на штурм элитные подразделения, в том числе Силы специальных операций (ССО). Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.
«В Курской области ВСУ задействуют элитные подразделения, в том числе ССО. Их изначально сформировали для задач в тылу, но сегодня они участвуют и в штурмах», — сказал собеседник агентства.
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