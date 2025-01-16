Мюнхенские палеонтологи смогли по фотографиям открыть новый вид динозавров

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палеонтологи Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана (LMU) смогли по фотографиям определить новый вид хищных динозавров. Об этом сообщила пресс-служба Мюнхенского государственного архива палеонтологии и геологии.

Студент магистратуры вуза Максимилиан Келлерманн изучал архивные фотографии 1944 года, на которых были запечатлены останки динозавра, найденные в 1914 году. Сами останки не сохранились — они были полностью уничтожены в июле 1944 года во время одной из бомбардировок Мюнхена во время Второй мировой войны. Кости ранее изучал палеонтолог Эрнст Штромер фон Райхенбах и отнес их к роду кархародонтозавров.

Келлерманн нашел ранее неизученные фотографии ископаемого и посчитал, что классификация фон Райхенбаха была неверной. Он проанализировал фотоснимки, на которых видны череп, позвоночник и кости задней ноги ископаемого, вместе со специалистом госархива Оливером Раухутом и исследовательницей из LMU Еленой Куэстой.

«То, что мы увидели на исторических фотография, поразило всех нас. Запечатленный скелет найденного в Египте теропода значительно отличается от новейших находок представителей кархародонтозавров в Марокко. Мы выявили совершенно новый, ранее неизвестный вид хищных динозавров и дали ему имя Tameryraptor markgrafi», — приводит пресс-служба архива слова Келлерманна.

Название Тамерираптор маркграфи отсылает к «Та-мери», одному из названий для Древнего Египта, а также к палеонтологу Рихарду Маркграфу, нашедшему останки динозавра. Длина хищного теропода составляла примерно 10 метров. Как отметил Раухут, находка показывает, что разнообразие видов динозавров в Северной Африке могло быть значительно большим, чем считалось ранее. Кроме того, открытие показывает, что «иногда полезно раскапывать не только землю, но и старые архивы».