19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх полагает, что решение России об ограничении экспорта обогащенного урана в ноябре 2024 года создало риск перебоев в работе американской ядерной энергетики. Такую позицию он изложил, выступая в вашингтонском Атлантическом совете (признан нежелательной в РФ организацией).

«Россия в ноябре прошлого года ограничила экспорт обогащенного урана, создав риск нарушений в ядерной энергетике у нас и наших союзников», — сказал Сингх.