В Белом доме заметили эффект от ограничения Россией экспорта обогащенного урана
19:15 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх полагает, что решение России об ограничении экспорта обогащенного урана в ноябре 2024 года создало риск перебоев в работе американской ядерной энергетики. Такую позицию он изложил, выступая в вашингтонском Атлантическом совете (признан нежелательной в РФ организацией).
«Россия в ноябре прошлого года ограничила экспорт обогащенного урана, создав риск нарушений в ядерной энергетике у нас и наших союзников», — сказал Сингх.
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