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Юридические способы отменить запрет о ведении переговоров с РФ существуют — Путин

21:20 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский сейчас нелегитимный лидер и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с РФ, но при желании есть способы это сделать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Я об этом не говорил, но скажу: есть проблема. Когда нынешний глава режима, сегодня так его можно называть, подписывал этот указ (о запрете ведения переговоров с РФ — прим. ТАСС), он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, досада в чем и ловушка, понимаете?» — подчеркнул Путин.

«Но в принципе, по большому счету, если хотят это сделать, юридически способ есть», — считает российский лидер. По его словам, в соответствии с Конституцией Украины это может сделать председатель Рады.

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