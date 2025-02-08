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Путин поручил рассмотреть освобождение благотворительных организаций от НДС

12:00 08.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об освобождении от НДС передачи продовольствия и товаров благотворительным организациям. Это следует из перечня поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

«Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопросы <…> о возможности увеличения лимита расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, с 1 до 3 процентов выручки налогоплательщика в случае безвозмездной передачи налогоплательщиком имущества благотворительным организациям, некоммерческим организациям, включенным в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, а также о возможности учета расходов в виде стоимости услуг, оказанных на безвозмездной основе таким организациям, в составе внереализационных расходов налогоплательщика в пределах соответствующего лимита», — говорится в тексте перечня, опубликованном на сайте Кремля.

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