Иран не заинтересован в новом соглашении с США — первый вице-президент

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заключение новой сделки с США не будет отвечать национальным интересам Ирана. Об этом заявил первый вице-президент исламской республики Мохаммад Реза Ареф.

«США никогда нельзя было верить и сейчас верить нельзя. Сделка с США должна быть выгодной для обеих сторон. Сегодня мы не думаем, что сделка с США будет отвечать нашим интересам», — сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании. Ареф выступил на праздничном мероприятии в Тегеране, которое посвящено 46-й годовщине победы Исламской революции.