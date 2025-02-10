0
0
145
НОВОСТИ

Иран не заинтересован в новом соглашении с США — первый вице-президент

12:32 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заключение новой сделки с США не будет отвечать национальным интересам Ирана. Об этом заявил первый вице-президент исламской республики Мохаммад Реза Ареф.

«США никогда нельзя было верить и сейчас верить нельзя. Сделка с США должна быть выгодной для обеих сторон. Сегодня мы не думаем, что сделка с США будет отвечать нашим интересам», — сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании. Ареф выступил на праздничном мероприятии в Тегеране, которое посвящено 46-й годовщине победы Исламской революции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 10.02.2025
Готовятся визиты Си Цзиньпина в Москву и Путина в Пекин, заявил Песков
0
77
13:20 10.02.2025
Украинские полезные ископаемые уже распроданы Западу — Азаров о «сделке» Трампа
0
108
13:05 10.02.2025
Экс-премьер Польши вызван на допрос в качестве подозреваемого
0
108
13:00 10.02.2025
Цены на газ в Европе достигли двухлетнего рекорда — Bloomberg
0
113
12:20 10.02.2025
Глава австрийского концерна OMV выступил за транзит газа из Азербайджана через Украину
0
223
12:05 10.02.2025
Молдавия не договаривалась с РФ о поставках газа в Приднестровье — премьер
0
239
12:00 10.02.2025
В Дании предложили выкупить у США Калифорнию взамен Гренландии
0
239
11:32 10.02.2025
Тирасполь отказался от предложения ЕС профинансировать закупки газа — премьер Молдавии
0
255
11:20 10.02.2025
Пожар в детсаду произошел из-за падения обломков БПЛА в Курской области
0
240
11:05 10.02.2025
Большинство американцев положительно оценивают первые недели президентства Трампа — опрос
0
261

Возврат к списку