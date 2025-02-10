Иран не заинтересован в новом соглашении с США — первый вице-президент
12:32 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заключение новой сделки с США не будет отвечать национальным интересам Ирана. Об этом заявил первый вице-президент исламской республики Мохаммад Реза Ареф.
«США никогда нельзя было верить и сейчас верить нельзя. Сделка с США должна быть выгодной для обеих сторон. Сегодня мы не думаем, что сделка с США будет отвечать нашим интересам», — сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании. Ареф выступил на праздничном мероприятии в Тегеране, которое посвящено 46-й годовщине победы Исламской революции.
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