Банк России понизил курсы доллара, евро и юаня

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России установил на 14 февраля 2025 г. официальный курс доллара на уровне 91,0313 руб., что на 3 руб. 2 коп. ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 3 руб. 9 коп., до 94,9221 руб. Официальный курс юаня понижен на 43 коп., до 12,3356 руб.