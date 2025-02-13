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Банк России понизил курсы доллара, евро и юаня

18:15 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России установил на 14 февраля 2025 г. официальный курс доллара на уровне 91,0313 руб., что на 3 руб. 2 коп. ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 3 руб. 9 коп., до 94,9221 руб. Официальный курс юаня понижен на 43 коп., до 12,3356 руб.

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