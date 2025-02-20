Некоторые заявления со стороны Киева и оскорбления в отношении президента США неприемлемы - Уолтц

22:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп разочарован действиями и высказываниями Владимира Зеленского, оскорбления с его стороны неприемлемы. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Его [Трампа] разочарование президентом Зеленским, о чем вы уже слышали, вызвано рядом причин. Во-первых, должна быть глубокая признательность (со стороны Киева — прим. ТАСС) за все, что было сделано американцами, американскими налогоплательщиками, президентом Трампом во время его первого срока и после него. Потому некоторые заявления со стороны Киева и, если честно, оскорбления в отношении президента Трампа неприемлемы», — сказал Уолтц.