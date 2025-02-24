0
0
0
НОВОСТИ

Канада передаст Украине $3,52 млрд за счет активов РФ и военную технику — Трюдо

18:00 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канада в ближайшее время передаст Украине 5 млрд канадских долларов ($3,52 млрд) за счет прибыли от замороженных российских активов, а также военную технику. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев.

«Мы передадим 25 БМП LAV II, 2 бронированных машины боевой поддержки, на которых украинские военные проходят обучение в Германии, систему посадки для истребителей F-16, 4 авиационных тренажера для F-16, а также миллионы боеприпасов, единиц снаряжения для военных и аптечек», — сказал он во время встречи в Киеве, которая транслировалась офисом Владимира Зеленского.

«Канада также передаст первую часть помощи Украине на сумму 5 млрд канадских долларов, которая финансируется за счет доходов от замороженных активов РФ, — продолжил Трюдо. — Также мы предоставим грант на поддержку энергетической безопасности».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:45 24.02.2025
Онлайн-курс лекций «Роснефти» об арктических птицах получил награду международного конкурса
0
69
17:32 24.02.2025
Заготовка крови в РФ увеличилась на 6% в 2024 году — ФМБА
0
126
17:12 24.02.2025
Многие западные нефтегазовые компании хотят вернуться в РФ — Цивилев
0
177
17:00 24.02.2025
Шесть БПЛА уничтожены над Курской, Белгородской и Орловской областями
0
168
16:32 24.02.2025
Поляки считают, что живущие в их стране украинцы должны вернуться и идти на фронт — опрос
0
245
16:12 24.02.2025
Лавина сошла около курорта «Роза Хутор» на Кубани, ведется поиск туристов
0
282
16:00 24.02.2025
Научно-исследовательское судно затонуло в Новороссийске — оперштаб
0
304
15:32 24.02.2025
В Киеве утверждают, что переговоры с США по ресурсам находятся на завершающей стадии
0
331
15:12 24.02.2025
Стоимость закупок российского СПГ для ЕС выросла почти в 4 раза за три года — Евростат
0
348
15:00 24.02.2025
За сутки ВСУ потеряли более 255 военных и 3 танка в Курской области
0
317

Возврат к списку