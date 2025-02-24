Канада передаст Украине $3,52 млрд за счет активов РФ и военную технику — Трюдо

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канада в ближайшее время передаст Украине 5 млрд канадских долларов ($3,52 млрд) за счет прибыли от замороженных российских активов, а также военную технику. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев.

«Мы передадим 25 БМП LAV II, 2 бронированных машины боевой поддержки, на которых украинские военные проходят обучение в Германии, систему посадки для истребителей F-16, 4 авиационных тренажера для F-16, а также миллионы боеприпасов, единиц снаряжения для военных и аптечек», — сказал он во время встречи в Киеве, которая транслировалась офисом Владимира Зеленского.

«Канада также передаст первую часть помощи Украине на сумму 5 млрд канадских долларов, которая финансируется за счет доходов от замороженных активов РФ, — продолжил Трюдо. — Также мы предоставим грант на поддержку энергетической безопасности».