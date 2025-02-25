0
0
61
НОВОСТИ

Путин предложил подумать о совместной работе РФ и США по производству алюминия

09:05 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия, например, в Красноярском крае, где вырабатывать необходимую энергию можно достаточно дешево. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению. Например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по выпуску алюминия», — указал российский лидер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 25.02.2025
За ночь над Брянской, Курской и Калужской областями сбиты 19 БПЛА
0
88
22:40 24.02.2025
Мерц назвал неприемлемой возможную попытку США заключить сделку по Украине с РФ
0
1006
22:00 24.02.2025
Трамп заявил, что хочет посетить РФ, но 9 мая было бы слишком ранним сроком — Reuters
0
967
21:20 24.02.2025
Венгрия опасается, что лидеры ЕС сорвут переговоры между РФ и США по Украине — Сийярто
0
1002
20:40 24.02.2025
Количество якобы связанных с РФ нефтяных танкеров под британскими санкциями выросло до 133
0
964
20:00 24.02.2025
ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
0
1293
19:20 24.02.2025
Зеленский настроен воевать еще два года, до промежуточных выборов в США — депутат Рады
0
1102
18:40 24.02.2025
США призвали отозвать проект антироссийской резолюции ООН — FT
0
1193
18:00 24.02.2025
Канада передаст Украине $3,52 млрд за счет активов РФ и военную технику — Трюдо
0
1198
17:45 24.02.2025
Онлайн-курс лекций «Роснефти» об арктических птицах получил награду международного конкурса
0
1075

Возврат к списку