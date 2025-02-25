Путин предложил подумать о совместной работе РФ и США по производству алюминия
09:05 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия, например, в Красноярском крае, где вырабатывать необходимую энергию можно достаточно дешево. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
«Мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению. Например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по выпуску алюминия», — указал российский лидер.
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