Путин предложил подумать о совместной работе РФ и США по производству алюминия

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия, например, в Красноярском крае, где вырабатывать необходимую энергию можно достаточно дешево. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению. Например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по выпуску алюминия», — указал российский лидер.