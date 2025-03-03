НАТО превратилась в наступательный альянс в конце 1990-х годов, заявил экс-посол США

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО, которая задумывалась изначально как оборонительный союз, с конца 1990-х годов превратилась в наступательный альянс. Об этом бывший посол США в СССР (1987-1991) Джек Мэтлок заявил в своей статье, которая опубликована на американском портале Responsible Statecraft.

«Часто утверждается, что России не нужно опасаться НАТО, потому что это чисто оборонительный альянс. Да, он был задуман как оборонительный союз для защиты Западной Европы», но в конце «1990-х годов НАТО стали использовать как наступательный альянс», указывает дипломат.

Мэтлок отмечает, что был участником переговоров, когда западные страны обещали руководству Советского Союза не расширять НАТО за счет восточноевропейских стран. «Я могу засвидетельствовать, что [бывший] американский госсекретарь Джеймс Бейкер в устной форме заверил в этом [президента СССР Михаила] Горбачева», — указал дипломат.

Он обратил внимание, что и рассекреченные документы свидетельствуют о том, что бывший британский премьер-министр Джон Мейджор и экс-глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер также «давали подобные заверения». «Фактически, это была идея Геншера. Именно эти заверения президент России Владимир Путин неоднократно называл невыполненными обещаниями. Хотя они не были оформлены в виде договора, это были обещания, и они были нарушены», — подчеркнул Мэтлок.