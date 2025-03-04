0
0
183
НОВОСТИ

Медведев призвал Европу усыпить отлученную от миски США «нацистскую шавку» из Киева

14:32 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европе было бы лучше вслед за США отказаться от поддержки Владимира Зеленского. Такое мнение выразил в соцсети X зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сравнив руководителя киевского режима с больной собакой.

«Администрация Трампа больше не хочет кормить нацистскую шавку в Киеве. Так что блохастого кобеля подобрала дряхлая Европа, радостно восклицающая: „Мой песик!“ — описал по-английски ситуацию политик.

«Но это бессмысленно: безумная больная псина опасна. Так что лучше всего ее просто усыпить, без всяких страданий», — заключил Медведев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 04.03.2025
Украина не готова к территориальным уступкам по требованию США — Шмыгаль
0
76
15:12 04.03.2025
ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 150 военных и один танк
0
115
15:00 04.03.2025
Кремль согласен с Трампом, что тот «ничего не дал России, кроме горя»
0
153
14:12 04.03.2025
Украина производит только около трети необходимого вооружения — премьер
0
240
14:00 04.03.2025
Дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена — Песков
0
239
13:32 04.03.2025
США пока продолжают делиться с Украиной разведывательной информацией — журналист
0
287
13:20 04.03.2025
Норвегия в 2024 г. импортировала рекордный объем российской рыбы за последние 16 лет
0
282
13:05 04.03.2025
Изъятие активов РФ станет нарушением международных договоров — министр экономики Франции
0
289
13:00 04.03.2025
В Раде назвали ночным кошмаром приостановку военной помощи США
0
305
12:32 04.03.2025
ВСУ перебросили свои подразделения из Курской области на юг ДНР — силовики
0
357

Возврат к списку