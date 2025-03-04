14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европе было бы лучше вслед за США отказаться от поддержки Владимира Зеленского. Такое мнение выразил в соцсети X зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сравнив руководителя киевского режима с больной собакой.

«Администрация Трампа больше не хочет кормить нацистскую шавку в Киеве. Так что блохастого кобеля подобрала дряхлая Европа, радостно восклицающая: „Мой песик!“ — описал по-английски ситуацию политик.

«Но это бессмысленно: безумная больная псина опасна. Так что лучше всего ее просто усыпить, без всяких страданий», — заключил Медведев.