Медведев призвал Европу усыпить отлученную от миски США «нацистскую шавку» из Киева
14:32 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европе было бы лучше вслед за США отказаться от поддержки Владимира Зеленского. Такое мнение выразил в соцсети X зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сравнив руководителя киевского режима с больной собакой.
«Администрация Трампа больше не хочет кормить нацистскую шавку в Киеве. Так что блохастого кобеля подобрала дряхлая Европа, радостно восклицающая: „Мой песик!“ — описал по-английски ситуацию политик.
«Но это бессмысленно: безумная больная псина опасна. Так что лучше всего ее просто усыпить, без всяких страданий», — заключил Медведев.
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