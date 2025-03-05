Мэр Собянин утвердил комплексное развитие территорий в районах Аэропорт и Черемушки

13:20

В районах Аэропорт и Черемушки по программе комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы два участка нежилой застройки. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на улице Степана Супруна (вл. 7, стр. 1, вл. 9) в Северном административном округе и на улице Херсонской (вл. 35) в Юго-Западном административном округе планируют построить жилье для целей программы реновации и не только.

«Эти два проекта позволят создать больше 110 новых рабочих мест», – сообщил глава города у себя в Telegram-канале. Первые этажи построенных зданий предполагается использовать под размещение магазинов, предприятий сферы услуг и других необходимых для комфорта жителей заведений. У новостроек также благоустроят дворы, рядом разместят детские и спортивные площадки.

Напомним, к 4 марта нынешнего года, после одобрения правительством Москвы в стадии выполнения в столице находились 112 проектов КРТ площадью примерно 1,4 тыс. га. Их выполнение позволит построить около 28,2 млн кв. м недвижимости и создать в мегаполисе примерно 333 тыс. рабочих мест.