В Сбере стартовал набор на весеннюю волну стажировок для студентов
15:30 06.03.2025
В Сбере стартовал набор на весеннюю волну стажировок для студентов очной формы обучения ИТ, технических, экономических и бизнес-специальностей. Прием заявок продлится до 31 мая. Подать заявку могут студенты вузов или колледжей, начиная со второго курса обучения.
Среди городов-участников в этом сезоне: Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Казань, Владивосток, Хабаровск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Воронеж, Ижевск, Луганск, Тамбов.
Стажировки в Сбере оплачиваются: при полной занятости студент сможет зарабатывать до 71 800 руб. в месяц (до вычета налогов) в зависимости от региона. График гибкий: от 20 до 40 часов в неделю, возможна удаленная работа по согласованию с руководителем.
Стажировка длится 3 месяца с возможным продлением на такой же период. По итогам студента могут пригласить на постоянную работу в штат Сбера.
Подать заявку на стажировку можно на SberStudent – список актуальных направлений будет регулярно обновляться на сайте.
«На стажировке в Сбере мы даем возможность попробовать разные направления работы, чтобы студенты могли понять, что им по-настоящему интересно, раскрыть свой потенциал, – рассказала управляющий директор, руководитель Дирекции академических партнерств Сбербанка Ольга Цуканова. – Это время, когда можно учиться новому под руководством наставников. Для многих стажировка становится точкой, где формируется профессиональная уверенность и понимание того, как применять знания на практике. Мы инвестируем в стажеров сегодня, чтобы завтра работать с профессионалами, которые не только обладают необходимыми навыками, но и разделяют ценности нашей компании».
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