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Bloomberg связал «тихое» усиление санкций США против РФ с позицией Бессента

15:32 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение США без огласки не продлевать действие лицензии, позволяющей западной финансовой системе обслуживать сделки по купле-продаже российских энергоносителей, может быть связано с позицией американского министра финансов Скотта Бессента, который ранее заявил о возможности усиления антироссийских санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Речь идет о лицензии 8L Министерства финансов США, которая разрешала проводить такого рода транзакции до 12 марта 2025 года.

Ранее Бессент заявил, что администрация президента Дональда Трампа без колебаний введет самые жесткие санкции в отношении России, если это будет необходимо для успеха переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

12 марта президент США Дональд Трамп отметил, что не хочет вводить в отношении России новые санкции, так как приоритет для него — урегулирование кризиса на Украине.

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