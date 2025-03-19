Уиткофф, Трамп-младший, Кушнер и Карлсон контактировали с украинской оппозицией — Politico

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, сын президента Дональд Трамп — младший, зять американского лидера Джаред Кушнер и телеведущий Такер Карлсон тайно контактировали с политическими оппонентами Владимира Зеленского. Об этом украинские и американские источники сообщили европейскому изданию Politico, которое ранее информировало об этих контактах, не называя имен представителей США.

«Они считают Зеленского помехой. Как вы можете подорвать позиции Зеленского и сделать его более сговорчивым? Ведите диалог с его политическими оппонентами и показывайте ему, что у Соединенных Штатов на Украине есть другие партнеры и другие варианты», — приводит газета слова американского внешнеполитического эксперта, близкого к Республиканской партии.

По словам собеседников газеты, представители Трампа при этом «плохо понимают Украину» и «заблуждаются, думая, что могут назначить кого-то своим партнером на Украине и [заставить его] добиться успеха на [президентских] выборах в краткосрочной и среднесрочной перспективе».

6 марта Politico со ссылкой на источники сообщила, что представители Трампа связались с лидером партии «Батькивщина», экс-премьером Юлией Тимошенко и главой партии «Европейская солидарность», экс-президентом Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Тимошенко и Порошенко подтвердили факт переговоров, но отметили, что выступают против выборов до окончания конфликта. Источники украинского издания «Страна» сообщили, что переговоры ведутся не только с Порошенко и Тимошенко, но и другими вероятными политическими соперниками Зеленского, в их числе экс-главком ВСУ Валерий Залужный и мэр Киева Виталий Кличко.