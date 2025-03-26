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Экономика РФ растет вшестеро быстрее европейской — Мишустин

12:20 26.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика второй год растет темпами, вдвое превышающими среднемировые. Причем рост европейской экономики отечественный превысил в шесть раз, рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за год.

«Уже второй год подряд наша экономика движется темпами, превышающими среднемировые, — отчитался глава правительства. — Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. В прошлом году рост валового внутреннего продукта составил 4,1%».

«Это в разы больше, чем в среднем у развитых стран, — указал Мишустин. — За два года рост отечественной экономики превысил европейский почти в шесть раз. А в ряде этих государств уже наблюдается рецессия. Например, экономика Германии все это время сокращается».

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