Экономика РФ растет вшестеро быстрее европейской — Мишустин
12:20 26.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская экономика второй год растет темпами, вдвое превышающими среднемировые. Причем рост европейской экономики отечественный превысил в шесть раз, рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за год.
«Уже второй год подряд наша экономика движется темпами, превышающими среднемировые, — отчитался глава правительства. — Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. В прошлом году рост валового внутреннего продукта составил 4,1%».
«Это в разы больше, чем в среднем у развитых стран, — указал Мишустин. — За два года рост отечественной экономики превысил европейский почти в шесть раз. А в ряде этих государств уже наблюдается рецессия. Например, экономика Германии все это время сокращается».
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