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НОВОСТИ

По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы осуждены уже более 80 человек

16:00 31.03.2025 Источник: Интерфакс

Грачевский районный суд Ставропольского края вынес приговор еще пятерым жителям Дагестана, обвиняемым по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении.

Имам Селимханов, Рустам Салавов, Джабраил Каирбеков, Магомедали Шанавазов, Абусупиян Джанаев признаны виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры).

Вечером 29 октября 2023 года аэропорт Махачкалы временно закрылся для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных на перрон. Толпа людей искала пассажиров, прибывших рейсом Тель-Авив (Израиль) - Махачкала. Было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них пострадали.

Суды над участниками беспорядков были перенесены из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края.

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