Ждать каких-то сиюминутных результатов от контактов РФ и США невозможно - Песков
12:06 13.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Много проблем накопилось в отношениях России и США, поэтому от контактов двух стран не стоит ждать молниеносных результатов. Это отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Ждать каких-то сиюминутных результатов невозможно, — указал представитель Кремля. — Слишком сложные проблемы и слишком запущенны они были».
«Мы сейчас идем вместе по этому пути очень терпеливо. Нам предстоит сделать еще много шагов, но здесь просто нужно понять, насколько серьезный ущерб был нанесен двусторонним российско-американским отношениям при предыдущей администрации, — обратил внимание Песков. — Сейчас [идет] именно кропотливая работа по устранению этих последствий».
«На самом деле движется все очень хорошо, — дал оценку представитель Кремля. — Реанимировать отношения практически с нуля — это дело очень сложное, требует очень напряженных дипломатических и иных усилий».
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